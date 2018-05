VENERDì 11 MAGGIO CIRO TUZZI LIVE AL MUSEUM SHOP&BAR

Prosegue la rassegna cantautorale Polosud Records & Be Quiet nel centro storico di Napoli

Un live tutto da scoprire quello di Ciro Tuzzi venerdì 11 maggio al Museum Shop&Bar (Largo Corpo di Napoli, 3 – ingresso gratuito). Il cantautore partenopeo, frontman del noto gruppo “Epo”, non ha svelato nulla di quello che accadrà a partire dalle 21 sul palco di uno dei locali più caratteristici nel cuore di Napoli. La rassegna Polosud Records & Be Quiet, dopo i grandi successi di questa stagione, continua a promuovere la musica cantautorale in modo intimo e originale.

Ciro Tuzzi, solo in scena, accompagnandosi solo con le sue due inseparabili chitarre, proporrà brani inediti del suo prossimo lavoro discografico, sorprese indipendenti dal repertorio della band e alcuni successi dei precedenti dischi. Una delle voci più belle del panorama musicale italiano racconterà il suo mondo fatto di labirinti dell’anima e di strade in salita che lo hanno portato a preziose collaborazioni con alcuni tra i grandi protagonisti della scena partenopea e nazionale.