Venezia: Regata Befane, vince Colombo

VENEZIA, 6 GEN – E’ stata la “marantega” Gianni Colombo, detto Timbro, ad aggiudicarsi il titolo di “Befana 2018” nella 40/a edizione della Regata delle Befane, disputata oggi in Canal Grande a Venezia. A contendersi il trofeo, in un lungo testa a testa, Riccardo Romanelli (San Vio); terzo è arrivata invece la Befana in carica, Giovanni Rossi (Specenè), quarto Roberto Palmarin, meglio noto come il “Principe”, e ultima la new entry di quest’anno, Francesco Guerra (Malaga). Hanno sancito l’ordine di arrivo i giudici di gara e campionissimi del remo, Giuseppe e Palmiro Fongher.

2018-01-06_1061670878