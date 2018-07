Flash: SIMONA VENTURA:”MIO FIGLIO È….”

“Per fortuna Niccolò è fuori pericolo “, queste le ultime dichiarazioni della conduttrice Simona Ventura circa le condizioni di salute del figlio Niccolò Bettarini, avuto dal suo matrimonio con Stefano Bettarini.

Dalle recenti informazioni, il ragazzo di 19 anni sarebbe intervenuto per sedare una lite fuori alla nota discoteca milanese “Old Fashion”, un gesto di attenzione che però gli ha causato una gravissima ferita e tanto spavento. Al momento dell’arrivo della ambulanza il ragazzo era cosciente.

Le dichiarazioni dei presenti.

Mentre la polizia sta analizzando i filmati per comprendere della dinamica dell’accaduto,

gli amici, che erano con Niccolò nel locale insieme alla fidanzata, hanno testimoniato anche agli agenti di come si è accesa la lita sfociata in terribili momenti di violenza. “Erano degli animali” , hanno raccontato.

Simona Ventura ha poi dichiarato: “Stanotte è arrivata la telefonata che nessuna mamma vorrebbe mai ricevere”.