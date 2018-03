Vernice su vetrate sede FdI e Casaggì

FIRENZE, 14 MAR – Blitz nella notte contro la sede di Fratelli d’Italia e del movimento studentesco Casaggì di via Frusa, a Firenze, le cui vetrine sono state imbrattate con vernice di colore rosso. Sul posto stamani è intervenuto personale della digos, che indaga sull’episodio. Al vaglio anche le immagini girate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Per sabato è prevista a Firenze un’assemblea nazionale di Casaggì. Nell’occasione, militanti della sinistra antagonista, raccolti sotto la sigla ‘Firenze antifascista’, hanno indetto una manifestazione di protesta. Di “infame gesto” parla Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Firenze e coordinatore regionale del partito in Toscana, che si chiede se quanto successo non vada “forse letto come una sorta di biglietto da visita in vista del corteo organizzato dalla sinistra fiorentina per sabato prossimo?”.

