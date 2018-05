Vesuvio, sisma in zona craterica. Ecco la risposta degli esperti

Un terremoto di magnitudo 2 della scala Ritcher ad una profondità di circa cinquanta metri e con epicentro della zona craterica del Vesuvio si è verificato ieri sera alle ore 23,58. A darne notizia l’Osservatorio Vesuviano. “Il tutto rientra nella dinamica del Vesuvio e della zona craterica del vulcano e non c’è assolutamente nulla di cui allarmarsi – ha spiegato Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano -. La notizia è riporta dal IlMattino.

Nel mese di aprile i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato che permane una lieve sismicità di fondo sul Vesuvio con 94 eventi tellurici registrati. Secondo gli esperti non c’è nulla di allarmante. Mentre, infine, le analisi geochimiche non hanno evidenziato variazioni significative alle fumarole presenti sul bordo del cratere. Il tutto è stato rilevato dai tecnici dell’Osservatorio Vesuviano e riportato nel bollettino mensile del mese di aprile.