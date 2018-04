Vetture storiche in gara a Trieste

TRIESTE, 8 APR – Si conclude oggi la Trieste Opicina Historic, manifestazione turistico-culturale di regolarità automobilistica regolarità storica a strumentazione libera con prove di abilità cronometrate, valida ai fini delle Finali Nazionali ASI e per il Trofeo Internazionale Alpe Adria Classic Challenge (www.aa-cc.eu) e KCC (Karntnen Classic Challenge). La gara – Regolarità Classica (prove cronometrate e a media imposta) e Touring (percorso turistico slow senza cronometri) – era riservata a equipaggi di età inferiore a 30 anni. La “Trieste-Opicina”, definita la “Monza in salita”, è stata per 60 anni una delle gare automobilistiche di velocità in salita più veloci e più frequentate d’Europa. Dopo l’appuntamento in Piazza dell’Unità stamani con tutti i partecipanti, si sono svolte le gare con l’arrivo di nuovo in piazza Unità d’Italia in tarda mattinata. Qui le vetture rimangono esposte e in queste ore attraggono una folla di persone, curiosi, turisti e triestini. ().

