‘Viaggio destino memoria” per studenti

ROMA, 20 FEB – È iniziato il “Viaggio destino memoria” degli studenti degli Istituti superiori di Bologna (Sabin, Aldini Valeriani, Serpieri, Rosa Luxemburg), un progetto che ha partecipato e vinto il bando del ministero dell’Istruzione per “fare memoria nelle nostre scuole del periodo stragista, dagli anni Sessanta in poi, nel nostro Paese”. Progetto che è stato pensato assieme all’Associazione dei parenti delle vittime sella Strage di Ustica. “L’obiettivo – spiega Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione – è incontrare, oltre alla vicenda di Ustica, le altre storie del quartiere Navile, dove sono situate le scuole, per farne materia di un evento collocato nel quadro delle iniziative per ricordare il 38/mo anniversario della strage di Ustica”. I giovani studenti hanno cominciato a prendere conoscenza, attraverso incontri con testimoni, visite ai luoghi e partecipazione a lezioni circostanziate, di eventi storici che non sempre sono previsti nella normale programmazione scolastica.

