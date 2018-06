Ricattava il parroco: “Paga o diffondo i nostri video hot”

“Paga o diffondo i nostri video hard, tutti sapranno quello che fai”. Con queste parole una donna di 29 anni di origine rumena aveva ricattato un sacerdote di 75 anni che, minacciato, continuava a subire atteggiamenti violenti dalla ragazza con la quale aveva avuto incontri segreti. Per far tacere la donna, il parroco aveva sborsato una cifra di circa 1.700 euro ma, esasperato dalle minacce, il prete aveva presentato denuncia ai carabinieri facendola arrestare Era il 2016 quando il parroco venne trasferito in un luogo lontano e riservato con la scusa di un malessere fisico e psichico, adesso è stata scoperta la reale natura dei fatti quando è stata celebrata l’udienza preliminare davanti al giudice. dove la donna è accusata di estorsione.