Auto contro tronco dell’albero: morto un ventenne

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Vigonza, nella frazione di Codiverno. Un giovane 20enne, Riccardo Pozzato ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e si è schiantato contro un albero. E’ morto sul colpo. Il 20enne proveniva da Cadoneghe e ha sbandato sulla destra, sull’asfalto non ci sono segni di frenata, il che farebbe presupporre una distrazione o un malore del conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, ma per il giovane non c’era nulla da fare. La Polizia Locale di Vigonza ha effettuato i rilievi. Riccardo aveva superato l’esame all’inizio di marzo. «Ci aveva chi esto un’auto per spostarsi e andare al lavoro da solo aggiunge papà Filippo allora l’abbiamo accontentato e abbiamo acquistato la Ford Fiesta. Era felice: seppur usata, ne era orgoglioso» come riporta ilMattino