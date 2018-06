Vince la solitudine 94enne rimasto vedovo

Aveva perso la donna della sua vita nel 2016 a causa di un male incurabile, da allora era sprofondato in una terribile solitudine. L’amore e la buona volontà hanno aiutato però l’uomo a tornare a sorridere e a amare, adottando tutti i piccoli residenti nel suo quartiere.

Non ha nipoti, adesso ne ha tanti adottati.

Per dare gioia ai piccoli, non avendo nipoti ma solo tre figli adulti, l’uomo ha costruito una piscina che potesse accogliere e far giocare i suoi piccoli vicini di casa.

Da allora, il 94enne non è più vinto dalla solitudine, un rimedio che ha dato gioia ad altre piccole grandi vite.