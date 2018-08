Violenta tromba d’aria in spiaggia. 13enne finisce all’ospedale: terrore e panico

Attimi di paura nelle scorse ore sul lungomare di Follonica, nel Grossetano, quando una improvvisa tromba d’aria ha sorpreso bagnanti e vacanzieri in spiaggia, facendo volare via tutto quello che incontrava sul suo percorso, compresi oggetti pesanti e potenzialmente pericolosi. Il fatto nel pomeriggio di lunedì quando il vortice che si è alzato sulla spiaggia all’improvviso ha fatto volare in aria sdraio, lettini e ombrelloni ad un’altezza considerevole facendoli poi ricadere sui presenti, alcuni dei quali rimasti feriti . Ad avere la peggio un ragazzino toscano di 13 anni originario di Arezzo che era in vacanza in zona con la famiglia. Il minore infatti è stato colpito violentemente alla testa da un ombrellone divelto dalla furia del vento e per diversi minuti ha perso anche i sensi. Ora è in ospedale, ma le sue condizioni sono migliorate sensibilmente.

fonte: Fanpage