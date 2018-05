100 bambini e tre insegnanti si sentono male in classe. Scatte l’allarme virus

Un virus influenzale ha colpito un centinaio di bambini (su 280) e tre insegnanti in una scuola di via Verdi a Candiolo. Per tutti i sintomi sono stati un forte mal di pancia, nausea e vomito. La notizia è riportata da Torinotoday . I primi accertamenti dell’Asl To5, chiamata a verificare che cosa fosse accaduto, hanno permesso di escludere che si trattasse di batteri nel cibo servito in mensa o nell’acqua. Quasi sicuramente si tratta, dunque, di un virus influenzale.