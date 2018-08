Virus West Nile. Cresce l’allerta. Registrati altri due morti

Cresce la paura nelle regioni del Nord Est per il Virus West Nile. Sono, infatti, in aumento i casi di contagio e il numero dei decessi da puntura di zanzara infetta. Il triste primato spetta al Veneto, dove lo scorso 21 agosto è morto il quinto paziente affetto da questa patologia. Si tratta di un 91enne di Padova, ex carabiniere con varie patologie pregresse, che da giorni presentava una febbre persistente e che si va ad aggiungere agli altri otto che non ce l’hanno fatta su tutto il territorio nazionale. In tutta la regione, sono stati segnalati ad oggi 105 casi, dei quali 34 evoluti nella forma neuroinvasiva, con 5 decessi, tutti in persone anziane o già gravemente ammalate.

Altri casi di contagio

Nonostante ciò, aumenta la preoccupazione per eventuali nuovi contagi. Il virus ha colpito anche a Udine. Nelle scorse ore le analisi di laboratorio svolte al centro universitario di Trieste hanno confermato il contagio di un uomo di 34 anni, che era stato ricoverato con sintomi sospetti all’inizio dello scorso mese di luglio. Gli esperti fanno comunque notare che si tratta in realtà di un virus dalle conseguenze limitate. Solo in un caso su mille la malattia può essere particolarmente grave per l’insorgenza di manifestazioni neuro invasive, specie in soggetti anziani o debilitati da altre patologie croniche.

fonte: Fanpage