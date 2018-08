Virus West Nile. Sale il bilancio delle vittime. Cresce il panico tra la popolazione

Una donna di 58 anni che aveva contratto il virus West Nile è morta in provincia di Rovigo. Lo riferisce l’Usl 5 Polesana. La paziente, che risiedeva a Trecenta, aveva contratto la malattia nei primi giorni di agosto, ed era già affetta da grave patologia che – spiega l’unità sanitaria – ha portato alla compromissione del sistema immunitario. Si tratta del settimo decesso registrato in Veneto da quando il virus è ricomparso quest’estate. La patologia West Nile, veicolata dalla zanzara, è particolarmente pericolosa per coloro che già di base hanno problemi di salute e un quadro clinico in parte compromesso.

fonte: Tele Club Italia