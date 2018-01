Visco, qualcosa più di semplice ripresa

VENEZIA, 26 GEN – “In questo momento qualcosa di più di una semplice risposta a una ripresa congiunturale, anche se siamo agli inizi”. Lo ha detto il governatore Bankitalia, Ignazio Visco, a margine di un incontro pubblico a Venezia. “E’ molto difficile dire se la ripresa è strutturale o congiunturale. In buona parte noi beneficiamo di un tono migliore dell’economia mondiale ed europea” che “siamo stati anche capaci di cogliere, quando in passato non lo avevamo colto, il che vuol dire che le riforme introdotte hanno aiutato”. “Bisogna proseguire su questo binario, complesso – ha aggiunto Visco -, che richiede approfondimento, non superficialità”.

