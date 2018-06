VITALIZI, RIVOLTA DEGLI EX DEPUTATI:”SE CE LI TAGLIATE, CHIEDEREMO I DANNI…”

Vitalizi si, vitalizi, no. E come potevasi immaginare è scattata la protesta. Stando a quanto ci è pervenuto sembrerebbe che l’Associazione ex parlamentari ha annunciato una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell’ufficio di Presidenza della Camera, compreso il presidente Roberto Fico, che saranno ritenuti “responsabili personalmente e patrimonialmente” se approveranno la delibera sui tagli ai vitalizi.

GLI EX DEPUTATI

Non ci stanno assolutamente a questa nuova trovata del neo governo e chiedono in un certo senso giustizia per i loro patrimoni. Hanno aggiunto, infatti che “se l’ufficio di Presidenza si arroga il diritto di mettere un tetto ai vitalizi, potremo chiedere i danni”.