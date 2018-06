VITALIZI, SALVINI “RINGHIA” CONTRO GLI EX DEPUTATI:”HANNO LA FACCIA COME IL ….”

“Finalmente. Un provvedimento giusto e ora voglio proprio vedere chi, tra quelli che prendono migliaia di euro al mese, ha la faccia di bronzo per fare ricorso”.

LE DICHIARAZIONI

Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, arrivando in Senato per ascoltare la relazione di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in vista del Consiglio Europeo. (Agenzia Vista)