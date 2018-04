“Vittima della mia libertà”, due appuntamenti con tanto riscontro di pubblico

Presentato al pubblico il film “Vittima della mia libertà”, progetto cinematografico indipendente a

sfondo sociale, completamente no-budget, curato da DGPhotoArt, azienda leader della

comunicazione e dello sviluppo delle tecnologie multimediali, in collaborazione con la

Associazione Artisti Sotto il Vesuvio, una squadra di artisti di tutte le fasce di età e formazione

culturale, provenienti non solo da Napoli, ma dalla Regione Campania.

Il lungometraggio, della durata di circa 80 minuti, narra la storia drammatica della diciassettenne

Simonetta Fiorillo, adolescente con grande orgoglio e spirito di libertà, nel suo difficile rapporto

con la società che la circonda e con la quale si scontra puntualmente, finché un diverbio con alcuni

suoi compagni di classe capitanati dalla perfida Mariangela Bianchi non sfocia in un dramma

difficilmente risolvibile. Girato nel mese di gennaio in poco più di 24 ore, si è avvalso di location

opportunamente scelte nel territorio del Comune di Napoli, grazie alla intermediazione istituzionale

del Consigliere di Municipalità Vomero-Arenella Avv. Margherita Siniscalchi, e la collaborazione

con il liceo Giuseppe Mazzini, nelle figure del Dirigente Scolastico Prof. Gianfranco Sanna e della

insegnante Prof.ssa Daniela Speranza, nonché di tutti i collaboratori scolastici. Alcune scene sono

state girate in ambienti privati scelti e scenografati dalla assistente e attrice Adriana Mascia, nel bar

Myway e nell’Arts Cafè di Ciro Giorgio, attore, cabarettista e cantante napoletano classico di

formazione storica (ha collaborato anche con Totò e Nino Taranto), che insieme a Mario Todaro

gestisce l’associazione culturale che fa capo al locale culturale stesso, realizzando spettacoli e

intrattenimenti di elevato spessore culturale.

La colonna sonora del film è stata realizzata in collaborazione con la cantante milanese Fidia,

promessa musicale dell’ultima generazione, che ha voluto omaggiare il suo brano a sfondo sociale

“Perfida Poesia”, prodotto da Pio Del Duca, scritto da Daiano (autore di “Sei bellissima” di

Loredana Berté) e arrangiato dal Maestro Vince Tempera, noto per successi musicali nazionali

soprattutto al pubblico più giovane grazie alla realizzazione delle principali sigle di telefilm e

cartoni animati degli anni 70 e 80. Gli altri brani della colonna sonora sono stati scelti da un

panorama di artisti internazionali che hanno regalato alla rete, in pubblico dominio, i loro brani

originali. Il make-up è stato realizzato da Claudio Acone e Marianna Foi, il parrucco ai Foi

parrucchieri.

Il cast è formato da oltre 60 attori, fra professionisti, semiprofessionisti e emergenti, provenienti

soprattutto dal teatro. Fra questi Elisabetta Mercadante, Flora Febraro, Benito Gaudino Raimo, Lina

La Mura, Vincenzo Frattini, Laura Frattini, Taisia Fiore, Christian Maglione, Silvia Rescigno,

Marianna Montariello, Carla Gentile, Rosaria Romano, Adriana Mascia, Vincenzo De Pascale Jr.,

Concetta Anatriello, Aleandra Caiazza, Gianni Capezzuto, Ciro Andolfo, Maryann Marrazzo,

Michele D’Onofrio, Michele Ippolito, Carmine Capece, Felice Arcidiacono, Angela Iovane, Bruno

Bonfiglio, Tiziana Barretta, Orlando Puoti, Alfonso Russo, Lina Fabozzi con i piccoli Ilenia

Mottola e Daniele Guarino, Maria Mastrojanni, Anna Cinelli, Salvatore Varriale, Emma Alterio,

Mary Esposito con Sharon, Denise e Michela, Giancarlo Zaccagnino, Elena Summa, Alessandro

D’Angelo, Domenico Lo Russo, Gigliola De Simone e tanti altri. In partecipazione straordinaria

Ciro Giorgio, nella parte di sé stesso titolare del suo locale, al suo fianco i “cameo” amichevoli di

Mario Todaro, Carmen Percontra, Magda Mancuso, Maria Aprile, Claudio Correale, Marisa

Portolano. Tante ancora le comparse soprattutto nell’ambiente scolastico.

Il film è stato proiettato in anteprima nazionale domenica 15 aprile al River Cafè di Castel Volturno

(zona Villaggio Coppola). Successivamente è stata effettuata una seconda proiezione venerdì 20

aprile al C.T.S. Arts Cafè, organizzata da Ciro Giorgio nell’ambito di una rassegna d’arte

cinematografica dal titolo Filmbar promossa dal medesimo centro culturale, sito nel centro storico

di Napoli (di fronte al Museo Nazionale), che prevederà la proiezione di un film il venerdì sera a

cadenza settimanale. Nelle due sale tanti sono stati gli attori intervenuti alla proiezione, coordinati

da Davide Guida, che ha voluto il progetto e ne è stato sceneggiatore e regista, curando direttamente

la scelta dei protagonisti e coordinando tutte le attività sul set.

La proiezione svolta al River Cafè è stata organizzata da Gianni Capezzuto, uno degli attori del

film, e Gigliola De Simone, fra gli assistenti di casting del progetto. Nella sala-ristoro del locale sito

al Villaggio Coppola si sono riuniti circa 40 spettatori: fra gli attori Elisabetta Mercadante,

Vincenzo Frattini, Adriana Mascia, Mary Esposito e i figli, Elena Summa, Michele Ippolito, Gianni

Capezzuto. Al termine del film un breve dibattito con le dichiarazioni dei singoli presenti. Elisabetta

Mercadante, che ha interpretato il ruolo di Simonetta, nella vita docente di recitazione e

psicotecnica, ha sviluppato ottimamente il suo intervento dal suo punto di vista professionale.

Vincenzo Frattini, che con Davide Guida è al suo secondo ruolo da protagonista, è intervenuto

descrivendo la sua posizione sociale e politica che si legge nell’evoluzione del dramma. Anche gli

altri attori hanno rilasciato le loro dichiarazioni con la dovuta professionalità.

All’Arts Cafè è stato presente, in delega del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il Presidente

Commissione Scuola Luigi Felaco, che ha rilascio con una sua competente dichiarazione sul tema,

anche in considerazione degli ultimi spiacevoli episodi avvenuti in ambiente scolastico sul territorio

italiano. Il regista Davide Guida ha fatto un appello alle istituzioni perché si rivalorizzi la cultura,

con aiuti economici e stanziamenti di fondi, in modo da poter sviluppare lavori cinematografici e

teatrali con sempre maggiore qualità e poter competere, in questo modo, con le grandi produzioni e

major. Alla proiezione sono stati presenti fra gli altri, oltre al padrone di casa Ciro Giorgio e al

regista del film, Elisabetta Mercadante, Flora Febraro, Alessandro Cancello, Enzo e Laura Frattini,

Lina La Mura, Ciro Schettino, Taisia Fiore, Tiziana Barretta, Christian Maglione, Alfonso Russo,

Magda Mancuso, Maria Aprile, Felice Arcidiacono, Mario Todaro, Barbara Pisa, Gianni Capezzuto,

Giancarlo Zaccagnino, il secondo operatore nonché fotografo e tecnico luci Umberto Santacroce, i

giornalisti Alberto Alovisi (redattore de “Lo strillo”) e Gianni De Somma di Telecapri, gli attori

Arturo Bono e Maria Della Rossa. Grande commozione del pubblico nel seguire le vicende del film,

mantenendo l’attenzione fino all’ultimo minuto.

Anche in questa occasione, al termine della proiezione del film, si è tenuto un dibattito fra i

protagonisti e gli ospiti presenti, in cui si è discusso soprattutto di tecnica nella realizzazione di

progetti cinematografici, in previsione di creare un gruppo sempre più coeso per lo sviluppo di

nuovi lavori. Flora Febraro, attrice (ha interpretato, con grande drammaticità, il ruolo della madre di

Simonetta), presentatrice TV, organizzatrice di eventi, ha ricordato ai presenti, con entusiasmo, gli

sforzi effettuati nella realizzazione del progetto, dalle fasi preliminari, alla preparazione e

all’allestimento del set. All’attrice sarà consegnato un premio alla carriera il prossimo 24 aprile

nell’ambito del Premio Internazionale di Poesia Alfonso Gatto, promosso dalla Associazione “I

nuovi angeli” di Saverio Gatto e la moglie Imma, dal Centro Studi la Contea di Luciano Schifone e

dal Salotto Culturale Tina Piccolo.

Con competenza e professionalità si sono susseguiti gli interventi di Elisabetta Mercadante, Maria

Aprile, la spumeggiante Magda Mancuso (nel film è una stupenda ballerina spagnola), Umberto

Santacroce, Lina La Mura, Mario Todaro, Felice Arcidiacono, Alberto Alovisi e Gianni De Somma.

Dopo “Noi, oltre il tramonto”, “Disinganno”, “Sei solo nei miei sogni” e “Il cammino degli angeli”,

il regista Davide Guida ha centrato un altro tema a sfondo sociale non semplice nei contenuti e nella

trattazione. “Non si parla solo di bullismo” dichiara il regista, “anzi è un tema che è stato trattato

sotto un’ottica diversa e in chiave più amara e introspettiva. Si guarda soprattutto alla psicologia

dei protagonisti, nei loro ruoli sociali: dai giovani e le loro ideologie, i genitori, la scuola, le

istituzioni.”.

Poter competere con le grandi proiezioni è la missione che il regista napoletano si prefigge, insieme

alla Associazione Artisti sotto il Vesuvio, che grazie ai numerosi progetti degli ultimi mesi e in

ultimo questo lungometraggio, vede sempre più adepti e i cui componenti “hanno, oltre alla

professionalità, innanzitutto la passione, senza la quale non si va avanti”, come ha dichiarato Lina

La Mura, “attrice per caso”, ma stupenda nel suo ruolo di dirigente scolastica nel film, ma nella vita

fra i referenti di Miss Italia in Campania, nonché esperta di stile, moda e spettacolo, e non per

ultimo fashion blogger della testata online “Lina’s Style”. Ed è proprio vero: la passione è la prima

dote per farsi strada, dallo sceneggiatore, al regista, allo staff e agli attori tutti, in un mondo come

quello del cinema e della fiction che è popolato da produzioni di caratteristiche e qualità molto

differenti l’una dall’altra.