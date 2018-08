Sta accadendo in questo momento. Oltre 500 italiani bloccati all’aeroporto di Barcellona dopo improvvisa cancellazione dei voli della compagnia Vueling. Risulta impossibile fare rientro in Italia dopo le vacanze. Ancora sconosciute le cause della cancellazione dei volo. Si ipotizza una ritorsione della compagnia aerea per le indagini in corso sulla stessa per i continui disservizi.

Nel frattempo tra gli italiani bloccati è scoppiata la bufera. Intere famiglie bloccate in aeroporto senza possibilità di rientrare

In questi attimi è stata anche Allertata anche la Farnesina