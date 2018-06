Vomito ad alta quota: aereo costretto all’atterraggio a causa del fetore di un passeggero. E’ accaduto a bordo del volo Transavia HV5666 da Amsterdam in Olanda a Gran Canaria. Sembrerebbe che un passeggero così maleodorante da provocare negli altri viaggiatori conati di vomito, abbia costretto alla fine anche l’equipaggio a metterlo in quarantena in un bagno del Boeing 737 prima che i piloti deviassero la traiettoria. Il velivolo è atterrato a Faro, nel sud del Portogallo, e l’uomo è stato gentilmente allontanato. L’odore era insopportabile. Era come se non si fosse lavato per diverse settimane. Diversi passeggeri si sono ammalati e hanno dovuto vomitare», racconta il passeggero belga Piet van Haut. La compagnia area Transavia sembrerebbe aver motivato lo sbarco d’emergenza con un semplice “per motivi medici”.