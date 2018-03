Voto: Zaia, rispettosi ruolo Mattarella

VENEZIA, 6 MAR – “Credo che prima di tutto bisogna essere rispettosi dei ruoli: ci sono tappe fondamentali, come la nomina dei presidenti di Camera e Senato, dopo di che va attesa in ossequioso silenzio la scelta del Capo dello Stato, a cui la Costituzione dà l’incarico di scegliere a chi affidare un mandato esplorativo”. Lo ha affermato, commentando il risultato delle elezioni politiche, il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Poi è ovvio che auspichiamo che il mandato sia affidato a Salvini, ma, ripeto, la scelta compete al presidente Mattarella. E non bisogna mai dimenticare che la nostra ‘assemblea di soci’ di riferimento sono i cittadini”. “Escluderei alleanze o altro – ha rilevato Zaia -, anche se sono tutti aspetti che affronterà il nostro segretario. Non butterei comunque la palla nell’altra metà campo, aspettando sempre la decisione del presidente Mattarella. E’ comunque chiaro che nessuno ha la maggioranza e che, per governare, ci vogliono i numeri”.

