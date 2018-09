Vuole lasciare la fidanzata e si finge morto. Il piano del giovane è folle

Non ha il coraggio di lasciare la fidanzata: ha dunque architettato un piano allo stesso tempo folle e geniale per risolvere il problema. Il protagonista del fatto è un giovane napoletano, che ha deciso di utilizzare Instagram per convincere la propria fidanzata della sua morte, per evitare un confronto faccia a faccia. Il ragazzo ha contattato e commentato i post di molti ‘influencer’ invitandoli a commentare le sue foto con un “r.i.p.”, in modo tale da far credere alla fidanzata che fosse morto.

L’evoluzione della vicenda

Il ragazzo è riuscito nel suo intento ed ha convinto la maggior parte degli influencer a commentare le sue foto. E non a caso sono centinaia e centinaia i commenti che sono arrivati sotto i suoi post. «Riposa in pace», «Eri un grandissimo amico, non ti dimenticherò mai». Piano, dunque, perfettamente riuscito.

fonte: Internapoli