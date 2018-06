WANDA ARZILLO, CHE FESTA PER IL COMPLEANNO

Ha festeggiato il compleanno in grande la splendida Wanda Arzillo che, per il suo trentesimo compleanno, ha scelto come luogo dei festeggiamenti la Terrazza Calabritto a Napoli. Tanti anche gli invitati di rilievo: Antonio Della Notte (Gruppo Antonio & Antonio), Anthony e Mariarosaria Cantalino (Atelier Vanitas), l’attrice Maria Guerriero tra gli altri. La festa, organizzata da Enzo Politelli e Stefano Vitucci, è stata immortalata dalle telecamere di Dive e Divi by Alfredo Mariani. Per la musica, protagonisti Aurelio Fierro Jr e il dj Enzo Capocelli.