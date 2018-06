E chi se lo aspettava, dal Grande Fratello VIP all’altare: il “Sì” di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Il giorno del Sì è arrivato per Filippa Lagerback e Daniele Bossari che, dopo la dichiarazione fatta in diretta tv durante il “Grande Fratello Vip”, si sono finalmente sposati alle Ville Ponti, in provincia di Varese. Una giornata indimenticabile che ha accompagnato una festa in gran stile con 250 ospiti tra parenti, amici e colleghi. Tutto molto glam per le due star del piccolo schermo, lei cinta da un abito by Enzo Miccio,

capelli sciolti e niente velo ma fiori ad adornarle la capigliatura, lui in un elegante completo con papillon ed emozionato più che mai. A rendere tutto un po’ più speciale, la presenza di una damigella d’onore: Stella, la figlia della coppia. Da Michelle Hunziker a Luciana Littizzetto, oltre a Mara Venier, Nicola Savino, Claudio Cecchetto, tantissimi amici, colleghi e vip che hanno voluto esserci alle nozze di Filippa e Daniele,

per celebrare una storia d’amore lunga 18 anni!