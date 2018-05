Welcome Bonus Poker Grinder. Il nuovo gioco online in cui vieni rimborsato

Il “Welcome Bonus Poker Grinder” ti dà la possibilità di ottenere il 100% della tua prima ricarica fino ad un massimo di 1000€.

La promozione è dedicata a tutti i nuovi clienti che non hanno mai effettuato un deposito su Newgioco.it

Puoi scegliere un solo Welcome Bonus.

Il deposito minimo per poter attivare la promozione è di 10 Euro. Depositi validi: Skrill, Postepay, carte di credito, ricarica presso punto vendita danno diritto alla promozione.

Per ottenere il Welcome Bonus è necessario che tu abbia perfezionato la procedura di identificazione del conto gioco, mediante l’inoltro via mail all’indirizzo [email protected] o via whatsapp della copia (o della foto) di un documento di identità valido

Come si ottiene il bonus:

Ogni volta che si termina una sessione di gioco, quindi ogni volta che esci dal tavolo di poker (sia Cash che Torneo) , otterrai un rimborso pari al 15% dell’importo del rake.

Il rimborso avrà un taglio minimo di 5 Euro e verrà erogato in Bonus reale rigiocabile sul Poker di Newgioco.it

Verranno effettuati quindi rimborsi progressivi da 5 Euro sino al raggiungimento del Bonus di cui si ha diritto.

Es.

Prima ricarica 100 Euro. Bonus di cui si ha diritto 100 Euro

Si effettua una prima sessione di gioco dove l’utente spende 50 Euro in Rake. Nel momento in cui si esce dal Tavolo si riceverà un rimborso pari a 7,5 Euro

A questo punto l’importo residuo del Bonus è di 95,50 Euro che verranno erogati nelle sessioni successive

Il Bonus ha una validità di 1 mese

AGGIORNAMENTI: Puoi verificare lo stato del tuo Welcome Bonus tramite richiesta tramite email a [email protected] o tramite Whatsapp. Ti ricordiamo che l’aggiornamento viene effettuato con cadenza giornaliera, per cui il bonus potrebbe non essere aggiornato rispetto al più recente utilizzo.

COMPATIBILITÀ: La promozione non è compatibile con gli altri Welcome Bonus.

DECADENZA: Se viene effettuata una richiesta di prelievo dal Conto Gioco nel momento in cui vi sono ancora Bonus residui, di qualsiasi tipologia, si annulla il valore dei bonus e se ne determina la decadenza.

La promozione è valida una sola volta per ogni conto: di conseguenza, l’offerta è limitata ad una sola persona, indirizzo email e indirizzo IP e non potrà essere nuovamente attivata.

A totale discrezione di Newgioco.it, il bonus potrebbe non essere erogato (o annullato se già erogato) qualora l’utente assuma comportamenti e/o strategie di gioco ritenute palesemente non corrette e/o finalizzate alla sola monetizzazione del Bonus.

Newgioco si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di modificare o sospendere la promozione in qualsiasi momento, senza darne previa comunicazione.