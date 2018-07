“Ylenia Carrisi è viva…” svolta nelle indagini. Si riaccende la speranza per Albano e Romina.

La scomparsa di Ylenia Carrisi resta uno dei cold case più misteriosi degli ultimi decenni, sulla cui vicenda la parola fine pare non è stata ancora scritta nonostante il padre Al Bano abbia presentato nel 2013 una istanza di dichiarazione di morte presunta presso il Tribunale di Brindisi. Romina Power non si è mai arresa e ha sempre sperato un giorno di riabbracciare la ragazza sparita nel nulla 24 anni fa oppure piangere sul suo corpo e andare avanti una volta per tutte.

La svolta

Sembra si sia giunti ad una svolta clamorosa secondo quanto anticipato dal settimanale Sono che ha ripreso la notizia dal magazine tedesco Frau Aktuell. “Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna ma i dettagli dell’investigazione non sarebbero stati diffusi perché le indagini sono ancora in corso”

Fonte: Leggo