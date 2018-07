ZANZARA KILLER IN ITALIA. Ondata di ricoveri nelle ultime ore, ecco i sintomi.

Nuovi casi in Italia di virus West Nile. Almeno tre i pazienti ricoverati in due giorni, due dei quali a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Tutte le persone che hanno contratto questo virus vivono nella provincia di Venezia. Nella stessa giornata in cui era stato registrato l’allarme per un uomo di Mira ricoverato per un encefalite all’ospedale di Dolo, un altro caso è stato confermato a Pianiga. Un cinquantanovenne che vive nella frazione di Mellaredo. Da tre giorni l’uomo aveva febbre alta e mal di testa: il quadro clinico non sembrava preoccupante, ma diversi sintomi hanno indotto il medico a ordinare esami specifici del sangue chehanno confermato la presenza di virus.

Cos’è il Virus West Nile

Noto anche come virus del Nilo occidentale, è un Arbovirus che accidentalmente può infettare l’uomo. La patologia viene trasmessa all’uomo e agli animali, generalmente equini e uccelli e in alcuni casi anche cani, gatti e conigli, attraverso la puntura di zanzare infette e non si trasmette da persona a persona. L’Asl provvederà alla disinfestazione della casa sia dell’uomo di Mira che di quello di Pianiga e delle zone vicine. Il protocollo sanitario sviluppato dalla Regione Veneto prevede inoltre disinfestazioni speciali anche nelle zone e nei periodi interessati da manifestazioni di massa come feste.

Fonte: FanPage