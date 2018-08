Zanzare killer. Ancora una vittima per il virus West Nile: cresce la paura tra la popolazione

Cresce ancora la paura per la Febbre del Nilo, il virus trasmesso dalla zanzara culex che ha fatto finora una decina di vittime in Italia. A Ferrara è morta una donna di ottantotto anni, la quarta vittima del virus in città dall’inizio dell’anno: era già affetta da altre patologie ed era ricoverata da diversi giorni all’ospedale di Cona.

Anno record del virus

“È un anno record – ha confermato Zeno Bisoffi, alla guida del Dipartimento di malattie infettive e tropicali dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar – considerando che lo scorso anno avevamo avuto una sola vittima, ma parliamo di un rischio di mortalità davvero molto basso, intorno allo 0,4 per mille: ovvero 4 persone su 10mila tra quelle che si infettano, muoiono”.

