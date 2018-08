«Zia mi vuoi sposare?» L’incredibile proposta del nipote 23enne alla prozia 91enne. Una storia che ha sconvolto tutti

Cosa non si farebbe per i soldi? Oggi come oggi forse tutto. Ed è questa l’incredibile storia di un giovane 23enne che chiede la mano della sua prozia appena 91enne. Il protagonista di questa assurda vicenda, si chiama Mauricio Ossola, ha ventitré anni ed è un praticante avvocato che vive in Argentina. Niente di strano fin qui, tranne per un dettaglio: nel 2015 ha sposato la sua prozia Yolanda Torres, molto più anziana di lui, di “appena” 68 anni più vecchia. La donna infatti, ha 91 anni, ma la stranezza di questa storia, di certo, non finisce qui. Yolanda Torres, la simpatica nonnetta che ha sposato il suo pronipote nel 2015, è deceduta appena due giorni dopo il fatidico “sì” davanti al pubblico ufficiale. Eh sì, la signora è morta ad appena 48 ore dal suo matrimonio. Yolanda è morta mentre erano in luna di miele ed è inutile dire che immediatamente, subito dopo la sua dipartita, è scoppiata una lotta legale tra lui (il marito 23enne) e le autorità

La legge

Infatti, dopo il decesso, il Mauricio ha fatto richiesta per ricevere la pensione della moglie ma gli è stata respinta, come riporta il Mirror. Sembra, infatti, che gli uffici abbiano fatto delle indagini da cui è emerso che nemmeno i vicini di casa sapevano delle nozze e hanno deciso di sospendere temporaneamente la pratica. Yolanda al momento del matrimonio era perfettamente lucida, nonostante l’età. Il 23enne ha raccontato che i due si erano innamorati dopo che lui era andato dalla lontana parente per poter studiare all’università. Il matrimonio sarebbe stato l’ultimo desiderio della prozia, così il ragazzo ha deciso di aiutarla. Di fronte al rifiuto delle autorità però il giovane ha deciso di non cedere e ha annunciato che porterà avanti la sua battaglia legale per avere quello che gli spetta secondo la legge