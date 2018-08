«Zingari scendete, avete rotto il c….» L’annuncio choc di Trenitalia

“I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c…”. I passeggeri di un treno regionale da Milano per Cremona e Mantovahanno sentito questo messaggio diffondersi dagli altoparlanti. Secondo Trenord, che ha avviato un’inchiesta interna sull’accaduto, “il dispositivo, se manomesso, può essere accessibile anche ai passeggeri”.

I fatti

A riportare la notizia è il quotidiano “La Provincia di Cremona”, secondo il quale sono stati numerosi i passeggeri a raccontare l’episodio sui social e a informare via mail Trenord. L’azienda che gestisce i convogli “grave e inqualificabile” quanto è stato stato riportato dai passeggeri. “Ringraziamo il cliente per la pronta segnalazione – è scritto in una nota -. Abbiamo prontamente avviato inchiesta interna ad esito della quale adotteremo i provvedimenti necessari”. Si dovrà accertare prima di tutto se il sistema per questo tipo di avvisi, che non si trova nella cabina di guida, sia stato manomesso da qualche passeggero. (Tgcom24)