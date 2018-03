Una sequenza di scosse, 4 di preciso, di lieve entità ha interessato la zona Flegrea tra Agnano e Pozzuoli. Le scosse sono state lievissime, ma sono state avvertite distintamente dalla popolazione.

Scossa nella zona flegrea

Ulteriori segnalazioni -come riporta Fanpage- sono arrivate da via Campana, da Arcofelice e dal comune flegreo di Quarto, a testimonianza del fatto che l’area è circoscritta a quel perimetro ad alta sismicità del versante Flegreo. La magnitudo, non desta preoccupazione: 1.4, a 1 chilometro di profondità quella più potente. Seguita alle 14.38 da una magnitudo 0.8, sempre a 1 chilometro di profondità, dunque molto superficiali.