Zucchero sta con Salvini:”sugli immigrati l’Europa ci prende per il c…”

«L’unico politico carismatico di questi tempi è il Papa. E come capo di Stato, invece di predicare, di dire che gli dispiace per gli immigrati che muoiono, vada a Bruxelles a battere i pugni con… Merkel e… Macron». Parole dure dette non da un politico ma da Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, che si è esibito ieri e martedì a Venezia con il suo tour europeo The best live.

Le dichiarazioni del cantante

Ma il cantante di Spirito DiVino, spara a zero soprattutto sui suoi colleghi: «È difficile pensare che rimanga qualcosa di quello che si ascolta o di quello che le radio propinano in questi ultimi tempi – dice – Solo robaccia. Non c’è musica adesso, non solo in Italia, ma anche in America. È tutto omologato. Va ancor peggio per i testi inglesi. Noi italiani siamo superpoeti. Non c’è una canzone in inglese che parla di cose serie. Solo I miss you, I need you. Che palle!».